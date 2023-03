Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Al centro della puntata di “The Voice Senior”, in onda eccezionalmente di mercoledì, domani alle 21.25 su Rai 1, e condotto da Antonella Clerici, ci sarà una nuova sessione di blind auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, tipiche del programma. Obiettivo degli aspiranti concorrenti sarà ancora una volta quello di conquistare con la loro voce almeno uno dei giudici, tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. I quattro coach sono girati di spalle e solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra, ma se più coach si volteranno la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. Cominciano a delinearsi le squadre dei vari coach che, nella seconda puntata si sono aggiudicati complessivamente dieci concorrenti. Gigi D’Alessio è riuscito a portare nel suo team Franco Rangone, cantante e musicista ottantadue anni di Alessandria e Ondina Sannino, insegnante di Castellammare di Stabia con la passione per la bossa nova e il jazz. Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri hanno scelto Mario Aiudi, classe 1939, grande fan di Frank Sinatra e Paolo Emilio Piluso, ingegnere di sessantuno anni della provincia di Cosenza. Clementino si aggiudica ben quattro concorrenti: il conduttore televisivo Peppe Quintale, la musicista e insegnante di canto Maria Teresa Reale, da Sora, il cantante salentino Sebastiano Procida e il rocker veneto Alex Sure. Scelgono Loredana Bertè: Rosalba Musolino, sessantaquattrenne di Roma e Rosa Alba Pizzo, insegnate sessantenne di Marsala. Anche in questa puntata ci sarà l’esibizione di un ospite a sorpresa. Il quarto appuntamento con “The Voice Senior” resta confermato per venerdì 3 febbraio.

Scritto, diretto e interpretato da Peter Facinelli, "L’ora della verità - The Vanished" è un thriller con una forte componente emozionale e alcuni sconfinamenti nell’action che può far affidamento su un ritmo incalzante e su una costruzione mistery. Il film andrà in onda domani alle 21.20 in Prima Visione su Rai 4. Solidissimo il cast composto da Thomas Jane, Jason Patric e Anne Heche in una delle sue ultime interpretazioni prima della prematura scomparsa. La famiglia Michaelson è in campeggio con il loro camper in riva al lago. Mentre Paul si intrattiene con una misteriosa donna e Wendy si allontana per fare provviste, la loro figlia Taylor scompare misteriosamente senza lasciare traccia, lasciando la coppia nel panico. La denuncia scatta immediatamente, ma dopo 24 ore le ipotesi peggiori diventano le più credibili. Mentre le indagini della squadra capitanata dallo sceriffo Baker e dal suo vice Rakes sembrano condurre a piste cieche, Paul e Wendy, stanchi dalle inconcludenti indagini della polizia, decidono di seguire le tracce di un detenuto evaso dal vicino carcere di massima sicurezza e di indagare sui loro vicini al campeggio, una misteriosa coppia che potrebbe nascondere un terribile segreto.

Damon Albarn dei Blur e i Radiohead sono entrambi inglesi e hanno segnato l’inizio e il tramonto del movimento denominato Britpop. Tradizionalmente la stampa inglese fa iniziare il Britpop nel 1992 con la pubblicazione del singolo Popscene dei Blur, e il suo declino viene segnato dall’emergere dei Radiohead, nel 1997, con “Ok computer”, il primo capolavoro della band di Thom Yorke. Sono gli anni di Tony Blair e di una nuova immagine rampante per il Regno Unito, un ritorno alla “Cool Britannia”. Una storia ripercorsa dal documentario “Damon Albarn, una storia pop”, in onda domani alle 22.15 in prima visione su Rai 5: un ritratto “luminoso” di uno dei personaggi più intriganti venuti fuori dalla British Invasion degli anni Novanta. Nato artisticamente quasi in contemporanea con il grunge, ma in latitudini così lontane da non sentirne l’influenza, Albarn ha saputo spaziare nella sua carriera dal britpop al pop, dall’hip hop al trip hop, senza mai perdere la propria identità. Un artista con il tocco di "Re Mida", capace di far diventare mainstream ogni band che fonda, dai Blur ai Gorillaz.

Su Rai Storia 'Mixer. Vent'anni di televisione' - Su Rai3 'Geo'

E’ il 1982 con i suoi protagonisti al centro della terza puntata di “Mixer. Vent’anni di televisione”, che Rai Cultura ripropone domani in prima serata su Rai Storia. Tra i personaggi del viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca. Enzo Bearzot, Claudio Martelli, Gianni De Michelis, Carlo De Benedetti, il Generale Nino Pasti, Niki Lauda, Mario Del Monaco, Ornella Vanoni.

Nuovo appuntamento con "Geo", il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. La storia di Juan Carrito e di come ha rappresentato una sfida per la conservazione dell'orso marsicano al centro della puntata di domani alle 16 su Rai3. L'obiettivo è cercare di capire come migliorare il rapporto tra uomo e animali selvatici. Ospite Roberta Latini, biologa e responsabile Ufficio Studi e Ricerche faunistiche del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise.

Una delle isole dell'arcipelago toscano e il comune insulare più a nord del Tirreno: è Capraia la meta di “Isole”, in onda domani alle 20.20 su Rai 5. A mezza via tra l'Italia e la Corsica, Capraia è dominata dall'antico castello costruito dal banco di San Giorgio ed è l'isola più selvaggia del nostro paese.

Su Rai2 a 'Tg2 Italia' la denatalità - La riabilitazione del ginocchio a 'Elisir' su Rai3

Mai così pochi figli in Italia. Perché e soprattutto quale impatto economico e sociale può avere la denatalità? A queste e a molte altre domande cercherà di dare delle risposte la puntata di domani di Tg2 Italia, la rubrica di attualità in diretta su Rai 2 dalle 10 alle 11, condotta da Marzia Roncacci. Interverranno tra gli altri, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, Gigi de Palo, presidente nazionale Forum Associazioni Familiari e il cantante Mario Biondi che, in controtendenza, di figli ne ha nove. Si vedrà qual è invece la situazione e le politiche in materia di altri Paesi europei, come Francia e Germania e cosa succede in Cina dove negli anni scorsi fu scoraggiato l’incremento demografico.

Nuova appuntamento con Elisir domani alle 10:30 su Rai 3. Si comincia parlando di riabilitazione del ginocchio: quali sono gli obiettivi e per quali patologie è indicata? Risponde alle domande il professor Valter Santilli, ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Sapienza di Roma. Nello spazio “10 minuti su…” il focus è sulle difficoltà quotidiane delle persone ipovedenti, che convivono con una condizione di ridotta capacità visiva irreversibile. In studio Silvia Micarelli, ortottista presso l’Asp S. Alessio Margherita di Savoia di Roma. Nello spazio “Mi dica dottore” si parla di acufeni, quel disturbo dell’udito in cui si percepiscono suoni: cosa fare per eliminarli? Risponde il professor Alberto Eibenstein, docente di Otorinolaringoiatria all’Università degli Studi dell’Aquila. Infine, nel “Vero o Falso”, si smontano tutte le fake news sui vaccini. In studio il professor Marcello Tavio, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Elisir è un programma condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella.

Rai 5 propone, domani alle 19.35, il doc “Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio” scritto e diretto da Tomaso Pessina. Il racconto è scandito dai passaggi fondamentali della storia politica, sociale e dell’arte del ventesimo secolo e, sullo sfondo di una Venezia quasi eterea, ricostruisce - grazie all’appassionata interpretazione di Toni Servillo e al dialogo quasi personale e diretto con Vedova - la profonda personalità e il tratto potente di uno degli artisti più significativi del Novecento. Pittore veneziano, Vedova, è una delle figure chiave dell’arte contemporanea. È stato protagonista della scena artistica italiana e internazionale e testimone attivo degli avvenimenti del ‘900. Nato a Venezia nel 1919, partecipa alla sua prima Biennale di Venezia nel 1948, nel 1960 riceve il Gran Premio per la pittura e nel 1997 il Leone d’Oro alla carriera. Per tutta la vita si dedica con passione alla attività didattica tenendo lezioni in svariate università americane e corsi alla Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst di Salisburgo e alla Accademia di Belle Arti di Venezia. “Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio” è una produzione Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e Twin Studio.