Mondosanità diventa “SI SALUTE E INNOVAZIONE”

In edicola da oggi SI SALUTE E INNOVAZIONE: la nuova rivista di salute e benessere che, in un mondo che cambia e che ci mette davanti a nuove sfide, si pone come guida alla buona e corretta informazione medico scientifica.

9 agosto 2022 - Mondosanità cambia vestito e diventa SI SALUTE E INNOVAZIONE: il nuovo mensile di salute e benessere che si propone come strumento divulgativo della buona e corretta informazione medico scientifica, libera da interessi, pregiudizi ed enfasi.

Obiettivo combattere le fake news e svolgere contestualmente una funzione di “servizio pubblico”, aiutando il lettore a comprendere meglio le sfide del nostro tempo: dal cambiamento climatico ai nuovi virus, dall’antibiotico resistenza ai vaccini, con un linguaggio semplice e chiaro.

Sempre in prima linea, dalla parte dei cittadini “perché i cittadini siamo noi e noi abbiamo il diritto di essere curati al meglio, ma abbiamo anche il dovere verso noi stessi e verso gli altri di informarci e occuparci della nostra salute”, sottolinea l’Editore Giulia Gioda, Presidente di Motore Sanità - organizzazione no profit al servizio del cittadino, che vanta un pool scientifico d’eccellenza. Ed è proprio questo pool scientifico, che concentra insieme i top level della sanità nazionale e internazionale, a contraddistinguere SI SALUTE E INNOVAZIONE.

Guidato dal Direttore Scientifico Claudio Zanon, questo team di esperti farà luce non solo sulle malattie da curare, ma anche sui fattori che le favoriscono: “dagli scorretti stili di vita alle sostanze chimiche usate nelle coltivazioni, dagli antibiotici negli allevamenti animali all’inquinamento atmosferico”, spiega il Dottor Zanon che, dopo una vita in corsia come Chirurgo generale e Oncologo, essere stato membro del Consiglio Superiore di Sanità e aver diretto, tra gli altri, l’Agenzia regionale sanitaria del Piemonte, da qualche anno si dedica con successo alla comunicazione medico-scientifica.

“In un mondo che cambia e che ci mette davanti a nuove sfide, la prima arma di prevenzione è l’informazione. Per questo i nostri articoli sono declinati per fasce d’età e per tutta la famiglia, pensati e scritti per farvi stare bene”, chiosa Laura Avalle, Direttore Responsabile di SI SALUTE E INNOVAZIONE, con alle spalle un’esperienza professionale consolidata negli anni al timone di riviste nazionali di salute.

I contenuti? Cento pagine di attualità, servizi esclusivi, approfondimenti, inchieste, ma anche bellezza, sport, ambiente, wellness, dossier, rubriche - come “Il medico risponde”: filo diretto tra il lettore/cittadino e 25 medici specialisti, per consulti individuali e gratuiti - e molto altro ancora.

Il primo numero di SI SALUTE E INNOVAZIONE (Editoriale Mondo) è in edicola da oggi (martedì 9 agosto 2022), in tutta Italia, a soli 2 euro.

