Money.it amplia il team, avanza progetto lanciato con MoneyMag.ch

Numerose novità nei primi tre mesi del 2022 per Money.it, testata online di riferimento per temi di economia e finanza e prima per audience nella classifica Comscore nel comparto finance (12 milioni di utenti unici – ottobre 2021). Tra le più rilevanti spiccano l’apertura di una nuova business unit editoriale basata a Milano e l’ingresso di nuove figure giornalistiche all’interno del proprio organico per la sede di Roma.

La volontà dell’azienda è rafforzare la propria struttura e valorizzare il brand editoriale, puntando su professionisti in grado di specializzare e diversificare l’offerta della testata grazie alla propria expertise. Temi come fintech, green e automotive, raccontati con un taglio vicino anche a un pubblico più B2B, diverranno centrali all’interno di Money.it, in linea con il contesto economico nostrano e con il percorso tracciato dal PNRR.

Ad avviare le attività della redazione milanese sarà Dario Colombo, nuovo Responsabile Editoriale Area B2B e giornalista di lunga esperienza presso testate di settore specializzate nell’hi-tech, con alle spalle la gestione quinquennale di un progetto di supporto all’attività del Parlamento europeo in campo economico.

“Money.it è una piattaforma editoriale ai vertici della comunicazione digitale italiana” afferma Colombo. “Mi unisco a un team giovane, appassionato e di talento, con l’intento condiviso di elevare standard e rendimenti nell'informazione e nella comunicazione B2B italiana”.

Importanti novità anche per la sede romana di Money.it, che vede l’arrivo in qualità di Direttore Editoriale di Gaetano Cesarano, professionista forte di una lunga carriera giornalistica con focus specifico sul settore automotive, tema di cui avrà la responsabilità diretta all’interno della testata.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida professionale, che mi permetterà di dare il mio contributo a una realtà unica nel panorama editoriale italiano e con potenzialità straordinarie” dichiara Cesarano. “Punteremo allo sviluppo del brand e alla conquista di nuovi lettori grazie all’apporto di un team di alto profilo che può vantare anni di esperienza giornalistica”.

A completare la rosa delle new entry della redazione romana, headquarter della testata, i giornalisti Stefano Rizzuti ed Emiliana Costa.

Il Gruppo editoriale annuncia, inoltre, novità Oltralpe attraverso l’espansione e la crescita di MoneyMag.ch, il magazine economico-finanziario dedicato alla Svizzera italiana che sin dal proprio esordio, lo scorso anno, ha raccolto un ottimo riscontro a livello di pubblico in Canton Ticino.

A partire da marzo, alla sede di Mendrisio si aggiunge quella di Lugano, cuore pulsante del business e degli scambi economici del territorio. Questa decisione è la naturale conseguenza dell’ampliamento dell’organico, con l’ingresso di nuove risorse editoriali coordinate da Gianluca Papa, Digital Project Manager di MoneyMag.ch, a cui sono stati affidati lo sviluppo e il posizionamento della nuova testata.

“La piazza di Lugano ci propone un confronto editoriale e commerciale quotidiano con stakeholder molto eterogenei e dalla marcata connotazione internazionale” sottolinea Papa. “Metteremo in campo tutto il valore e la credibilità che ci caratterizzano, oltre all'entusiasmo di una squadra giovane, competente e motivata”.

Il magazine svizzero è il primo tassello del processo di internazionalizzazione intrapreso dal Gruppo editoriale, che nel prossimo biennio mira a espandersi in altre nazioni europee, con l’obiettivo di replicare il modello vincente di Money.it