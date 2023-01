Monferrato e Nebbiolo, la sfida di Montalbera

Non solo Ruchè. Il Monferrato per Montalbera è un nuovo progetto chiamato IL DON un Nebbiolo Doc Monferrato.

Quando si parla di Nebbiolo si pensa, in genere, alle Langhe, mentre il vitigno in realtà si coltiva in tutto il Piemonte, da Nord a Sud, declinando le sue potenzialità e le tante sfaccettature di cui è capace.

Anche in Monferrato, che nell’immaginario collettivo è sinonimo di Barbera e Ruchè, il Nebbiolo ha trovato una sua caratterizzazione. Montalbera grande interprete del territorio, ha abbracciato una nuova sfida avviando un focus sul Nebbiolo che ha visto la sua prima vendemmia a settembre 2021, interpretata con grande armonia e leggerezza dall’enologo di cantina Nino Falcone.

Nasce così IL DON Nebbiolo Doc Monferrato, vino dal sapore leggiadro e dalla trama fine, un rosso dal profumo intenso, persistente e caratteristico, proveniente dalla vigna di Don Bosco sita nel Comune di Montemagno nei 110 ettari di proprietà dell’Azienda.

Solo 7.500 bottiglie già felicemente assorbite dal mercato che ha trovato nel IL DON un vino dalla beva leggera, comunque gratificante al naso e al palato.

