Monica Pagano e Matteo Marini, La Divina Commedia Del Debitore: il Bestseller su come uscire definitivamente dai debiti

Milano, 28.02.2023 – Come dimostrano i dati, l’indebitamento è un problema che riguarda tanto chi fa impresa quanto i normali cittadini. Molti non ci crederanno ma la situazione in cui si viene a trovare il debitore è metaforicamente equiparabile a quella “infernale” della Divina Commedia di Dante, caratterizzata cioè da tanta angoscia e paura per la situazione che si sta vivendo.

Per tutti coloro che desiderano far fronte al problema del sovraindebitamento ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Monica Pagano e Matteo Marini “LA DIVINA COMMEDIA DEL DEBITORE. Come Liberarsi Definitivamente Dai Debiti Passando Dall’Inferno Al Paradiso” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per riprendere in mano la propria situazione debitoria, gestirla in maniera corretta e tornare a vivere serenamente da persona “libera”.

“Il nostro libro, oltre a essere un aiuto concreto per chi sogna di liberarsi dai debiti, è anche rivolto a chi semplicemente vuole dei consigli per evitare di finire in uno stato di indebitamento infernale. Da qui l’idea di un titolo dai tratti danteschi” afferma Monica Pagano, autrice del libro. “Un testo nudo, crudo, diretto e senza peli sulla lingua, con tante soluzioni pratiche e reali per far capire al lettore come stanno davvero le cose, evitando di rimanere impigliato nel vortice debitorio o tirandosene fuori. Un percorso tortuoso per il debitore, dall’inferno al paradiso della cancellazione totale dei debiti, attraverso la legge sul sovraindebitamento” aggiunge Matteo Marini, co-autore del libro.

Secondo Monica Pagano e Matteo Marini, è difficile affrontare una situazione debitoria e vedere la luce alla fine del tunnel se prima non si è inquadrato bene il proprio punto di partenza. Da qui la necessità di avvalersi di professionisti seri e preparati, capaci di pianificare bene le mosse da fare, accompagnando quindi il cliente in questo percorso in maniera estremamente precisa e attenta.

“Monica e Matteo sono stati fra i primi in Italia ad applicare la Legge 3 del 2012 consentendo a moltissime persone e imprese di risolvere la propria situazione debitoria, tornando finalmente liberi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da qui l’idea di creare un libro che potesse rappresentare una sorta di salvagente per tutti coloro che si trovano in questa situazione, dimostrando che uscire dal tunnel dei debiti è possibile: tutto sta nell’affidarsi a professionisti seri e preparati specializzati in questa materia”.

“Abbiamo sentito molto parlare di Giacomo Bruno e inutile dire che la sua definizione di “papà degli ebook” ci ha colpito molto. Abbiamo letto numerose testimonianze di persone che lodano la sua casa editrice e che raccontano di aver ottenuto il successo sperato” aggiunge Monica Pagano, autrice del libro. “La diffusione della conoscenza della legge sul sovraindebitamento è il nostro obiettivo. Considerato che, nonostante il tempo trascorso, molti ancora non conoscono le possibilità che offre questo strumento, siamo certi che la Bruno Editore possa aiutarci a raggiungere il più alto numero di persone possibile interessato a questi argomenti” conclude Matteo Marini, co-autore del libro.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3klCroK

Monica Pagano - Avvocato e Gestore della Crisi, Arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale, founder e titolare dello Studio Legale Pagano & Partners. Esperta in diritto societario, bancario, finanziario, ristrutturazione aziendale, procedure concorsuali e ristrutturazione del debito, operazioni straordinarie e nella struttura legale dell'uso dei sistemi di tokenizzazione e blockchain, nonché nella redazione e controllo di smart contract e White Paper. Autrice di vari articoli e testi giuridici in ambito di crisi di impresa e diritto finanziario ricopre ruoli in vari Cda di società in ambito di investimenti, incubatori di imprese e finanza. Già Cultore della materia, cattedra di diritto commerciale presso Università Bicocca di Milano, ha fondato nel 2015 l’Associazione Culturale FavorDebitoris. Sito web: www.studiopaganopartners.it

Matteo Marini - Avvocato, Gestore della crisi, Arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale, autore di testi giuridici e articolista. Esperto di contenzioso bancario e strumenti derivati nonché promotore di azioni a tutela di risparmiatori e investitori privati. Fin dai suoi albori si è dedicato allo studio e all’approfondimento della legge sul sovraindebitamento. Opera, inoltre, nell’ambito del diritto societario (operazioni societarie/private equity), con particolare focus nella ristrutturazione aziendale e nell’ambito della gestione di crediti deteriorati (NPL/UTP). Negli ultimi anni ha assunto esperienza nell’ambito del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, del diritto delle nuove tecnologie, blockchain, NFT e sistemi di tokenizzazione. Sito web: www.avvocatomatteomarini.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it