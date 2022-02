Monica Vitti, Verdone: "Attrice immensa"

In un post su Facebook: "Perfetta e credibile sia nel drammatico che nella commedia lascia un'eredità dura da colmare"

"Monica Vitti ci lascia e con lei se ne va un'attrice di immenso spessore, gran carattere e forte personalità". Così in un post su Facebook Carlo Verdone. "In un cinema tutto o quasi al maschile lei ed Anna Magnani hanno rappresentato il talento femminile ai massimi livelli. Perfetta e credibile sia nel drammatico che nella commedia lascia un'eredità dura da colmare", sottolinea il regista romano che aggiunge: "Tutte le giovani attrici dovrebbero studiare le sue interpretazioni. Ne trarrebbero una grande, immensa lezione". "Nella sua lunga malattia ha avuto accanto un uomo ammirevole, eccezionale: Roberto Russo - scrive ancora nel post - A lui il mio abbraccio più sincero e forte. Grazie Monica per tutto quello che ci hai dato. Nella risata e nella riflessione".

In una nota Verdone ricorda anche come Monica Vitti fu "la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di 'Bianco Rosso e Verdone'".