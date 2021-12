Da oggi mercoledì 1° dicembre è entrata in vigore a Firenze l'ordinanza dirigenziale del Comune che prevede l'obbligo del casco per i conducenti dei monopattini indipendentemente dall’età. Il provvedimento dirigenziale estende l'obbligatorietà, già prevista dalla normativa per i conducenti di età compresa tra 14 e 18 anni, anche ai maggiorenni.