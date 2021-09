Monopattini elettrici vietati a minorenni, la proposta di legge

Guida del monopattino elettrico vietata ai minori di 18 anni, casco e obbligo di stipulazione dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Sono alcuni degli elementi della proposta di legge al Parlamento approvata dalla giunta regionale della Lombardia per modificare le attuali disposizioni nazionali per la guida e la circolazione dei monopattini elettrici.

Leggi anche Milano, morto ragazzo di 13 anni caduto dal monopattino

La giunta, ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento "per valutare la situazione della circolazione dei monopattini. Serve una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare". L’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha detto che "è sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici. Sono mezzi che possono provocare tragici eventi".