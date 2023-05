Monster Hunter Now, il Pokémon Go di Capcom annunciato per smartphone

Capcom e Niantic hanno annunciato Monster Hunter Now per Android e iOS, che verrà lanciato a settembre di quest'anno. Proprio come Pokémon Go, in Monster Hunter Now sarà possibile scovare i mostri con la realtà aumentata del telefono, e andare a caccia con altri utenti in zone reali del mondo. "Monster Hunter Now è un gioco del tutto nuovo per la serie, che invita i giocatori a uscire e incontrare incredibili mostri nel mondo reale", ha dichiarato il produttore della serie Ryozo Tsujimoto in un comunicato stampa. “La tecnologia AR di Niantic offre un'esperienza di caccia 'qui e adesso', qualcosa che può essere giocato da tutti, rimanendo fedele all'azione che solo Monster Hunter può offrire. Usciamo nel mondo reale e divertiamoci a cacciare". Il fondatore e CEO di Niantic, John Hanke, ha aggiunto: "Monster Hunter Now sarà l'esperienza definitiva per chiunque abbia sognato di affrontare mostri epici e combatterli con gli amici. Pieno di creature fantastiche e opportunità di lavoro di squadra, con la migliore grafica possibile su dispositivi mobili, Monster Hunter Now è il titolo perfetto da portare nel mondo reale". Monster Hunter è il franchise più di successo nella storia di Capcom, con 90 milioni di copie vendute su varie console e PC, oltre che diversi giochi per smartphone.