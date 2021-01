Montagna, due escursionisti morti all'Alpe Devero

(Adnkronos)

Sono stati trovati senza vita i due escursionisti dei quali si erano perse le tracce ieri e per i quali questa mattina erano scattate le ricerche da parte del Soccorso Alpino Piemontese. I due alpinisti non avevano fatto rientro all’Alpe Devero, nel Verbano da dove erano partiti ieri per una gita. Secondo le informazioni avrebbero dovuto pernottare in una baita nella borgata ma questa mattina non sono stati avvistati pertanto è scattato l’allarme.



I due scialpinisti, una coppia residente in Lombardia, si trovavano in fondo al vallone lungo il sentiero estivo che collega il Devero con la frazione di Crampiolo. Sono probabilmente precipitati in un tratto molto esposto e ripido e sono stati ritrovati grazie alla localizzazione dei telefoni attivata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha fornito una localizzazione di massima, in seguito le squadre a terra hanno individuato i corpi. L'incidente , che non è stato provocato da una valanga, è avvenuto ieri.