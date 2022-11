Montagna, Maniva Ski: "Personale introvabile? Oltra a paga a stagionali offriamo skipass gratis"

Ma l'offerta dello skipass non è una novità solo che quest'anno è stato reso noto per attrarre più personale

'Non solo vieni pagato per fare il tuo lavoro, ma sci gratis per tutta la stagione. Quando succede di nuovo? Inviaci il tuo CV'. Non è uno scherzo ma l'offerta di Maniva Ski, l’azienda con sede a Gardone (Brescia) che gestisce gli impianti. "Oltre allo stipendio - spiega Giorgia di Maniva Ski all'Adnkronos/Labitalia - gli stagionali assunti come baristi, camerieri e lavapiatti per il weekend e per le feste potranno sciare dunque gratuitamente per tutta la stagione".

"La stagione invernale - sottolinea l'annuncio - è alle porte e abbiamo bisogno di te. Se lavori con noi non solo vieni pagato, ma scia gratis per tutta la stagione. Cerchiamo persone volenterose a cui piace mettersi in gioco e dare il meglio di sé".

"Eppure - ammette Giorgia - non è una novità: noi lo skipass lo forniamo tutti gli anni solo che quest'anno abbiamo deciso di renderlo noto, così abbiamo più personale".