Il tennista iberico si qualifica per gli ottavi di finale battendo il numero uno al mondo

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina elimina nel torneo Atp di Montecarlo sulla terra rossa il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista iberico si qualifica per gli ottavi di finale imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-1 in 2 ore e 54 minuti di gioco.