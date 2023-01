Montefusco (Rds): "Radio sta dando dei segnali di continua resilienza"

"La radio sta dando dei segnali di continua resilienza, fcp ha certificato un andamento gennaio novembre di crescita dell’1,7%, a fine mese capiremo l’andamento del mercato sull’anno, anche sul tema audience siamo fiduciosi dei risultati, siamo ad esempio a pieno regime per quanto concerne la mobilità con gran parte delle città che hanno registrato un dato superiore anche al precovid, pertanto ci aspettiamo una reach in crescita così come per la durata di ascolto". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente di Rds, Eduardo Montefusco commentando l'andamento e le prospettive del settore radiofonico.

Anche la guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni sul settore in particolare a causa del caro energia. "Certo - spiega Montefusco - la guerra ha causato un innalzamento dei costi dell’energia esponenziali che vediamo in miglioramento in questi ultimi giorni, anche se non siamo tornati alle tariffe pre febbraio 2022, immaginiamo che nel tempo ci potrà essere una normalizzazione".

L’inflazione, rileva il proprietario di Rds, "sta pesando sulle tasche degli italiani anche se vediamo una continua voglia di socializzare e vivere con più spensieratezza il momento, non è un caso che in Italia nel 2022 si è avuto il record di biglietti venduti sul mondo della musica live, solo nel periodo da inizio 2022 a quello estivo più di 8 mio di biglietti venduti, dati comunicati dalla Assomusica".

Il digital audio, sottolinea ancora Montefusco, "è un'opportunità come integrazione e complementarietà della parte lineare, sia per il replace e quindi riascolto di contenuti, che verso le storie originali. I radiofonici che costruiscono storie quotidiane possono esprimere al meglio le competenze anche su questo fronte per tutti i brand che vogliono strutturare branded content o integrarsi a storie tramite il product placement, altra opportunità è il pre roll audio sulla parte lineare digitale tramite lo streaming audio radiofonico".

"Per accelerare sul settore - spiega ancora il proprietario di Rds - serve una misurazione condivisa con tutti i soggetti, ci auspichiamo che la prossima presentazione del White paper digital audio dello Iab", l'Interactive Advertising Bueau, "possa portare a questo".

La tecnologia è anche un fattore particolarmente importante per il futuro. "Siamo convinti - rileva Montefusco - che oltre ai contenuti, la tecnologia sia il fattore abilitante e se concepito in una chiave innovativa, può offrire diverse opportunità, in futuro vogliamo mettere sempre più a disposizione di brand e Broadcaster internazionali il nostro know how e la nostra piattaforma per la digital transformation e la trasformazione in 'media company' che i partner commerciali stanno sviluppando in una chiave omnichannel". Inoltre, spiega il proprietario di Rds, "il futuro vedrà sempre più un arricchimento di format Phygital in un ping pong continuo tra parte fisica e parte digitale, pertanto vogliamo sviluppare quante più competenze in questo ambito per dei format che possano essere portati in più parti del mondo".

Il Metaverso, osserva ancora, "è più vicino di quanto uno pensi, così è stato esposto in uno dei Keynotes al Ces in Las Vegas dove sono tornato da poco, è stato anche definito come 'The metaverse of things' perché sarà il nuovo web e perché ingloberà tante aree e settori tramite la virtualizzazione e l’immersività: Spazi virtuali, digital twin, scenari virtuali, sistemi immersivi in vr, esperienze condivise e coinvolgerà".

"Consumatori da una parte, ad esempio nel retail, nelle competizioni, nell’intrattenimento, nel sociale e le imprese per la simulazione, il marketing immersivo, le piattaforme maas, i tutorial e la parte formativa, il well being aziendale, i mockup o prototipi etc", spiega Montefusco. Ovviamente, aggiunge il proprietario di Rds, "sarà abilitato dai device di ultima generazione, in primavera usciranno gli occhiali anche della Apple e non meno importante è il 5g , ora è il momento per sperimentare e strutturare un laboratorio continuativo!".

La nuova edizione del Libro dei Fatti, prodotto editoriale pubblicato da ormai 32 anni dall’agenzia di stampa Adnkronos "fotografa i topic più importanti dell'anno, un modo per le persone per avere consapevolezza su quante cose si sono vissute e di quale entità ed importanza, tra l’altro ripercorrere i fatti evoca emozioni sui ricordi, in tempi di incertezza stimola le persone su cose certe, quindi è molto importante, per rimanere sul tema a me caro dell’audio vedrei un integrazione futura in forma di audiolibro o podcast", spiega Montefusco.