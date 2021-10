Montelvini partecipa alla "Milano Wine Week" e fa tendenza con il 'Prosecco for Breakfast'

Per il terzo anno consecutivo, Montelvini, una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, diretta da Alberto e Sarah Serena, aderisce alla Milano Wine Week, la manifestazione milanese dedicata al mondo vitivinicolo. Per l’occasione, la Cantina ambasciatrice delle bollicine di Asolo, che si accinge a ricevere l'Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del Premio Industria Felix - L'Italia che compete, lancia il concept 'Prosecco for Breakfast': un trend innovativo che, dopo il successo internazionale, arriva anche in Italia. Un inedito momento di convivialità e condivisione, a metà strada tra la colazione e il brunch: un prosecco 'pre-game' all’insegna dell’eccellenza e dell’expertise unica di Montelvini. Grazie a una partnership esclusiva con lo chef Daniel Canzian, la nuova referenza della collezione Serenitatis di Montelvini, l’Asolo Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato 2020 'FM333', sarà protagonista di degustazioni gratuite per tutti i clienti di Canzian Ristorante che, dal 2 al 10 ottobre, si recheranno nella location milanese in via San Marco, Angolo Castelfidardo, per una colazione gourmet.

Numerose le attività che vedono coinvolta durante la Milano Wine Week l’azienda di Venegazzù (Tv). Montelvini e le sue referenze partecipano all’edizione 2021 con due masterclass che mostrano una chiara volontà di approdare a un dialogo sul vino sempre più internazionale. Il primo appuntamento, 'London Calling', si terrà il 6 ottobre alle ore 12:00 e includerà gli interventi dei relatori Davide Zanette, Export Sales manager, e Gianni Zucchetto, Uk Sales Manager.

Il 9 ottobre, alle ore 10:00, Montelvini collegherà Milano a Shangai con la masterclass 'A bit of Asolo in Shanghai', diretta dagli speaker Davide Zanette, Export Sales manager, Ruggero Pini, Eastern Europe & Apac Sales manager, e Leon Liang, director of operations at Grapea Wine and Spirit Education - Wset certificated. Montelvini sarà presente anche al Wine Generation Forum, il cui tema sarà Rosé Wave, con focus sui trend dal mondo e il futuro del neonato Prosecco Rosé, al Forum 'Shaping Wine' e a 'Wine Business City': un vero e proprio showroom dedicato a operatori e investitori che desiderano incontrare gli espositori con appuntamenti dedicati. Montelvini parteciperà anche alla cerimonia di premiazione del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia 2021, dove presenterà l’Asolo Prosecco Docg Extra Brut Millesimato 2020 Serenitatis.

“Siamo felici di essere presenti con tante iniziative a questa edizione 2021 di Milano Wine Week, che nasce nel segno di una fiduciosa ripartenza: una grande manifestazione dalla vocazione internazionale che si conferma attenta alle infinite potenzialità del settore vitivinicolo, un’eccellenza orgogliosamente italiana. Con la nostra Cantina, anche quest’anno rappresentiamo un territorio iconico, Asolo, titolare della denominazione più rara ed esclusiva del Prosecco, che dà vita a vini unici per la finezza del perlage, la persistenza e la sapidità tipica del terroir in cui nascono”, ha dichiarato Alberto Serena, Ceo di Montelvini.