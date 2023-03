Monza, 18enne muore dopo festa con amici a base di superalcolici

Si addormenta dopo una serata a casa di amici tra superalcolici e, forse, farmaci, e non si risveglia più. Lo fa sapere una nota della questura di Monza e Brianza, a cui sono affidate le indagini sulla morte di una 18enne, avvenuta lunedì 6 marzo.

La volante è intervenuta in mattina in un'abitazione a Monza, in cui era stata segnalata la presenza di una ragazza in arresto cardio circolatorio. La giovane, soccorsa dal 118, è stata immediatamente trasportata all'ospedale San Gerardo, dove è morta poco dopo.

Le indagini, coordinate dalla procura di Monza e affidate alla squadra mobile, hanno consentito agli agenti di accertare che la vittima aveva trascorso la serata in casa di amici, probabilmente assumendo elevate quantità di superalcolici e forse farmaci. Nell'abitazione i poliziotti hanno infatti trovato bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. Ieri, venerdì 10 marzo, sul corpo della 18enne è stato eseguito l'esame autoptico, disposto dalla procura, mentre proseguono gli accertamenti della polizia.