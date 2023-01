Il Monza pareggia in extremis contro l'Inter e Adriano Galliani esplode in tribuna. Il vicepresidente e a.d. del club brianzolo ha esultato 'a modo suo' quando Caldirola, al 93', ha firmato il definitivo 2-2 nel match casalingo contro i nerazzurri. Galliani si è lasciato andare ad un'incontenibile esultanza, immortalata dalle telecamere di Dazn. Una scena vista tante volte in passato, quando Galliani era ai vertici del Milan.