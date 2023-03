Monza-Milan, Berlusconi e il derby 'del cuore': "Spero nel pareggio"

"Il Milan è la mia squadra del cuore. Andavo a vedere le partite del Milan con mio papà, il Milan ce l’ho dentro da sempre. Quando perde il Milan ho il cuore distrutto, speriamo in un pareggio che non fa male a nessuno". Silvio Berlusconi, patron del Monza, si prepara al suo derby speciale contro il Milan. "Milan e Monza sono due cose diverse. Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore. Non so se sabato mi emozionerò come in passato, ma vedere il Milan è sempre emozionante, io il Milan in tv lo vedo sempre", dice a Sky Sport.

"Il Monza l’ho preso non per il calcio, ma perché ammiro la realtà brianzola e perché ho pensato che dopo 110 anni non era giusto che il Monza restasse in Serie D. Quando abbiamo preso la squadra era in D, poi in C, in B e in A", aggiunge. "Adesso i tifosi del Monza hanno l’ambizione di partecipare alla Serie A, se dovessimo vincere anche lo Scudetto dovremmo andare a giocare a San Siro. Volevano distruggerlo, ora sembra che abbiano cambiato idea fortunatamente perché San Siro è nella storia del calcio, del Milan e anche nella mia storia".

"Purtroppo nelle prime 6 giornate abbiamo fatto solo un punto. Stroppa mi ha detto che non se la sentiva di andare avanti. Ho pensato a chi poter affidare la squadra, la nostra Primavera andava bene e l’allenatore era un gentiluomo, una sera con Galliani gli abbiamo affidato la squadra ed è diventato il nostro allenatore. Sei squadre lo hanno contattato ma ci siamo stretti la mano, Palladino rimane al Monza", dice riferendosi all'attuale tecnico.