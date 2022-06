A Monza tour elettorale di Berlusconi tra canti e selfie - Video

Per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Dario Allevi

Berlusconi questa sera è in giro a Monza per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Dario Allevi. Accolto verso le 19.30 in piazza San Paolo da qualche centinaio di sostenitori e tifosi del Monza Calcio, il presidente di Forza Italia è salito sul palco, dove ha intonato insieme alla piazza l'inno 'Azzurra libertà'.

Berlusconi ha aperto il suo intervento con una barzelletta: "E' uscito questa mattina un sondaggio che mi ha un po' preoccupato. A cento ragazze di Monza tra i 20 e i 30 anni è stato chiesto 'fareste l'amore con Berlusconi?'. Il 33% ha risposto 'magari', il 66% 'ancora?'".

Al termine del comizio il presidente di Forza Italia, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, si è incamminato per le vie del centro di Monza, dove ha scattato dei selfie con i sostenitori.