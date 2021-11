Moorer apre pop up store da Harrods

Moorer, brand italiano di abbigliamento e accessori, continua a sviluppare la sua presenza nei principali punti di riferimento per lo shopping nel settore lusso e apre un pop up nello storico department store di Harrods a Londra. Il negozio, di circa 30mq, è collocato al secondo piano del department store, recentemente rinnovato e dedicato al luxury international menswear, e riprende i colori scuri caratteristici dei flagship del brand, alternati alle finiture ottone mat degli scaffali e al marmo lucido con grandi venature dei pavimenti.

La collezione iconica dei capispalla viene affiancata e completata da un’ampia proposta lifestyle che spazia dalla maglieria ai pantaloni al denim e agli accessori, nel segno della qualità sartoriale e dell’utilizzo di materiali di eccellenza dall’elevata performance. In parallelo alle vetrine retail del brand, strategicamente presenti nelle vie chiave del lusso internazionale come via Montenapoleone a Milano e Ginza a Tokyo e a una rete wholesale solida e mirata, la partnership con i principali retailers internazionali rappresenta una forte opportunità di crescita e posizionamento, volto a ribadire l’eccellenza Made in Italy del brand veronese e la sua forte vocazione qualitativa.

"Harrods - commenta Moreno Faccincani, ceo e fondatore di Moorer - è da sempre uno dei punti di riferimento per il lusso e lo sta ribadendo con radicale rinnovo di tutti i suoi spazi: avere l’opportunità di presentare le nostre collezioni in un ambiente riconoscibile e personalizzato dai nostri codici ci permette di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza completa e immersiva nel mondo Moorer all interno di un department store che si propone come tempio del menswear internazionale".