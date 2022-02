Moorer sbarca in Cina, aperta prima boutique a Shenyang

Moorer, brand italiano di abbigliamento e accessori, continua il suo percorso di espansione a Oriente: il marchio, guidato dal fondatore e ceo Moreno Faccincani debutta sul mercato cinese a Shenyang con uno store all’interno del Shenyang Charter Shopping Mall, nel cuore della piazza centrale della città. Il punto vendita di 85mq inaugurato l’8 gennaio scorso presenta le collezioni uomo, donna e total look puntando a sottolineare il concept lifestyle del brand in uno spazio elegante e accogliente che riprende i colori scuri caratteristici dei flagship Moorer, alternati alle finiture ottone matt degli scaffali.

Non solo capispalla ma anche maglieria, denim e accessori, per un universo di riferimento che spazia dal cliente finale più classico ai nuovi modelli pensati per un pubblico più contemporaneo e leisure, senza tradire il Dna del marchio. “La Cina rappresenta ora per noi una grande opportunità di sviluppo - sottolinea Moreno Faccincani, ceo di Moorer - è un Paese in cui già abbiamo tanti connaisseurs che apprezzano l’eccellenza del nostro prodotto e siamo sicuri di poter instaurare un dialogo con nuovi consumatori locali che apprezzano la nostra interpretazione di lusso sportivo senza tempo completamente e profondamente Made in Italy".

Per Moorer, Shenyang rappresenta un primo passo nella crescita retail in Cina, partendo dalla regione del Nord-Est, l’area più fredda del Paese, dove la temperatura d’inverno può raggiungere i -40 gradi centigradi. Il know-how tecnico di Moorer, sviluppato attraverso una costante ricerca di nuovi materiali e trattamenti, ben si presta a offrire ai clienti locali capi ad alta performance abbinati a un savoir-faire tipicamente italiano, di gusto quasi sartoriale. Dopo aver sviluppato negli anni una rete distributiva solida e mirata da un punto di vista wholesale, Moorer punta sviluppare una distribuzione retail selettiva, scegliendo strategicamente le location che possano valorizzarne il posizionamento premium luxury.

Ai flagship europei di Milano, Cortina e Sylt si sono affiancati la boutique di Tokyo a Ginza e lo store di Hong Kong. L’Asia rappresenta in questo momento una la priorità per la crescita del marchio, a partire dalla Cina, con altre due aperture pianificate per il 2022. Completa la strategia un approccio omnichannel creando un dialogo costante tra digitale e off-line con l’obiettivo di ottimizzare le operations e offrire un elevato livello di servizio al consumatore finale.