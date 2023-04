Milano, 19 aprile 2023 - DSYRE, l’innovativa organizzazione leader nel settore del gaming e degli esports, lancia, in partnership con l’Università IULM di Milano, il primo Master Specialistico interamente dedicato al mondo del gaming e degli esports. L’iniziativa sarà presentata giovedì 20 aprile alle ore 11.00 presso l’Audito- rium di IULM con un evento speciale dal titolo “More Than A Game” che vede la partecipazione di alcuni dei principali operatori del settore:

Guido di Fraia (Proret- tore all’Innovazione e all'Intelligenza Artificiale di Iulm)

(Proret- tore all’Innovazione e all'Intelligenza Artificiale di Iulm) Marco Castellaneta (Head of Digital Media di Juventus Football Club)

(Head of Digital Media di Juventus Football Club) Carlo Barone (Brand Manager di RIOT Games)

(Brand Manager di RIOT Games) Luigi Caputo (Chief Executive Officer e Founder di OIES)

(Chief Executive Officer e Founder di OIES) Andrea Cibelli (presidente DSYRE), Simone Mingoli (Chief Executive Officer DSYRE)

Il gaming e gli esports rivestono un ruolo sempre più importante nella cultura e nello stile di vita dei giovani di oggi e rappresentano una leva occupazionale in un mercato in forte espansione in tutto il mondo. Soprattutto in un momento cruciale come quello che stiamo vivendo, è grande la necessità di nuovi percorsi lavorativi che diano spazio alle passioni di una generazione in continuo cambiamento, in un ambito che economicamente pesa già più dell’industria del cinema a livello globale.

Per il 2023 Juventus Football Club ha scelto come partner DSYRE, l’innovativa realtà di gaming e esports che sta rivoluzionando il modo di intendere e vivere il settore videoludico in Italia. JUVENTUS DSYRE è, infatti, il team ufficiale con cui i due brand uniti, disputano il campionato di FIFA eSerieA TIM 2023.

DSYRE non è solo un team, ma un incubatore di talenti dove competizione, intrattenimento e cultura street parlano la stessa lingua anche attraverso il mondo del fashion.