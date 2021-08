Morganti (Intesa Sanpaolo): "Inclusione creditizia persone importante per ripartenza"

“Il Terzo Settore ha subito un colpo molto forte dalla crisi, ma sta costruendo alleanze con banche, istituzioni, sindacati, associazioni industriali per essere protagonista della ripresa del Paese e rispondere alle esigenze del Pnrr". A sottolinearlo Marco Morganti, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, nell'incontro al Meeting di Rimini sul tema “È l’ora della partecipazione”.

"L’inclusione creditizia delle persone, come delle organizzazioni non profit, è importante per la ripartenza del Paese" ha osservato Morganti indicando come Intesa Sanpaolo ha appena lanciato tre nuove iniziative che vanno in questa direzione attraverso il Fund for Impact: “per Esempio” destinato ai volontari del Servizio Civile, “per Crescere”, per i genitori con figli in età scolare, e “per avere Cura”, destinato alle famiglie con persone non autosufficienti. "Strumenti che si aggiungono agli altri prestiti Impact a disposizione di chi ha difficoltà di accesso al credito" ha detto.