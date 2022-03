Moro, Follini racconta lo statista privato: ''Con la paura di volare" e "aborriva il chiacchericcio''

Moro che aveva paura di volare ("prese il suo primo aereo dopo i 40 anni, era già presidente del Consiglio"). E anche ipocondriaco: "viaggiava sempre con una scatola piena di farmaci". Era "un uomo che "incarnava due anime: quella ieratica di un cattedratico e quella colma di paure e apprensioni". Intervistato dal Venerdì di Repubblica, Marco Follini, già dirigente della Dc, e poi capo dei giovani democristiani nella seconda metà degli anni '70, ha scritto un libro ('Via Savoia', La Nave di Teseo, con la prefazione di Marco Damilano) per raccontare il suo Moro, il leader della Dc ucciso dai brigatisti, visto da vicino, aprendo un velo sulla personalità dello statista che ideò i governi del centrosinistra e poi diede vita, assieme a Enrico Berlinguer, al compromesso storico.

"Moro - racconta Follini - non parlava, ti faceva domande. Aborriva il chiacchiericcio. Ma coltivava una vena ironica". L'allora giovane dirigente di Piazza del Gesù cita Pasolini e Sciascia: "Sono due anti democristiani, ma affascinati e quasi abbagliati dalla figura di Moro. Pasolini scrisse che era il meno implicato di tutti nel regime democristiano", ricorda. "Moro poi cercava di apparire prudente, modesto, mai teatrale. Il potere era un esercizio di pedagogia, una tentazione da tenere a bada".

Il potere "serviva per cambiare il Paese, sapendo che per il cambiamento ci vuole sempre il tempo che ci vuole". Temporeggiatore, come lo accusava la stampa? "No, era un uomo rigoroso, attento alle geometrie della politica. Quegli orologi caricati ogni sera erano il piccolo segno del suo concreto rapporto con il tempo", risponde Follini, raccontando l'aneddoto di un Moro che ogni sera, prima di andare a letto dava la carica agli orologi di casa.