Moro, Persichetti: "Per il gip l'imputazione non c'è"

Non si pongono "questioni in ordine alla riservatezza dei dati, tuttora coperti da segreto investigativo; laddove per altro profilo ogni questione di 'utilizzabilità' dei dati medesimi è semplicemente prematura e allo stato non importabile, in assenza di una imputazione che tuttora potrebbe ancora non essere mai formulata". Lo scrive il Gip del Tribunale di Roma Valerio Savio in chiusura del provvedimento in cui si nega per il momento la riconsegna delle copie forensi, ovvero il clone digitale dell'archivio sequestrato ormai 16 mesi fa all'ex Br e oggi ricercatore storico Paolo Persichetti nell'inchiesta che lo vede indagato a Roma per la presunta divulgazione di materiale riservato della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'omicidio di Aldo Moro.

"L’accusa ancora non c’è e addirittura potrebbe non esserci mai: è questo il passaggio decisivo che riassume la sostanza di un’inchiesta che ha messo sotto accusa la libertà di ricerca storica", commenta Persichetti sul suo blog Insorgenze.net, sottolineando come per il gip, "nonostante 'l’assenza di una imputazione', che addirittura 'potrebbe non essere mai formulata', le copie forensi dell’archivio devono restare in mano alla procura fino alla conclusione dell’indagine. Con buona pace della libertà di ricerca storica".