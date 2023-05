Moro, Speziali: "Stop diaspora, nel suo nome non un passo indietro su costituente dc"

"Questo ennesimo e doloroso anniversario della morte del Presidente Moro (sono passati ben quarantacinque lunghissimi e strazianti anni) lo si vive -o così dovremmo tutti fare o almeno in tal modo sento io di farlo io!- all'insegna della devozione e cercando di essere come lui ci ha insegnato. Moro, sempre Moro, solo Moro, è colui il quale rappresenta, da par suo, il patrimonio ideologico comune di questa indecente ed ingloriosa diaspora democristiana, la quale avverso con tutte le mie forze e che farò in modo, con tanti amici con cui sono in contatto e in stretto rapporto, di far cessare, al di là di stupide e becere beghe". Lo afferma Vincenzo Speziali, Commissario Regionale della Calabria Udc-Democrazia Cristiana e membro del Bureau Politique dell'Internazionale Democristiana per l'anniversario di Moro.

"È Moro, sempre Moro, solo Moro, che continua ad accompagnarmi, ogni giorno della mia vita, in qualsiasi momento, in qualunque iniziativa pubblica e privata, ma sempre all'insegna della passione e della coerenza, anzi, veglia su di me, come sempre è stato. Difatti, nei miei ricordi di bambino, ho ben impresso la foto rituale di quei tragici '55 giorni', quando lo vedevo nei TG con il volto pensoso e al tempo stesso dolce e mite. Fu lì, in quei momenti, che capì io stesso si essere un democristiano, quindi di appartenente alla più bella e grande storia del Novecento, non solo italiano, bensì mondiale. Non un passo indietro, perciò, lungo il tracciato della nuova costituente democristiana, per la quale si sta spendendo anche il Presidente dell'Internazionale Dc Amine Gemayel -che ringrazio per i suoi sforzi e per avermi delegato in sua vece a far si che io sovrainrenda il tavolo nazionale- ma come non mai, tutto ciò lo dobbiamo al Presidente Moro, per il quale non mi stancherò di chiedere giustizia e verità".