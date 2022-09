Morta Elisabetta II, Carlo III è il nuovo Re: ecco i passi verso il trono

Morta la Regina Elisabetta, l'ascesa al trono del nuovo re d'Inghilterra Carlo III verrà formalizzata domani con una serie di passi. Come è stato annunciato, il nuovo Re e la Regina consorte rimarranno stasera a Balmoral e domani saranno a Londra.

Tradizionalmente, il Consiglio per l'Accessione si riunisce al più presto possibile a palazzo St. James, normalmente entro 24 ore dalla morte del sovrano. Ne fanno parte i Consiglieri privati, i Grandi Ufficiali di Stato e il lord Mayor. La procedura è divisa in due parti: la morte della Regina verrà annunciata dal Lord presidente del Consiglio di Accessione, successivamente verrà letta la "Proclamazione di Accessione".

Il nuovo Re pronuncerà allora un giuramento in cui prometterà "di assumere i doveri e le responsabilità della sovranità" e di seguire l'eredità di sua madre. Sua moglie Camilla, così come il figlio maggiore ed erede al trono William, saranno presenti, in quanto fanno parte del Consiglio privato.

Camilla è diventata Regina consorte, come ha chiarito Elisabetta II in una dichiarazione in occasione del Giubileo di platino, mettendo fine all'incertezza sul suo futuro titolo.