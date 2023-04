Morta Julia Ituma, chi era la giocatrice dell'Igor Volley Novara

Mondo della pallavolo in lutto per la morte di Julia Ituma. Nata a Milano l'8 ottobre 2004 da, genitori nigeriani, alta 192 cm, è deceduta mentre la sua squadra - l'Igor Gorgonzola Novara - era in trasferta a Istanbul, in Turchia. Ieri sera nella gara di ritorno della semifinale di Champions contro l’Eczacibasi aveva segnato due punti, entrando in campo al posto della titolare Karakurt.

Era nel pieno della sua carriera, appena cominciata, dopo una strepitosa estate in cui aveva vinto gli EYOF e l'Europeo Under 19 con la maglia azzurra, segnando 21 punti nella finale. Aveva iniziato a giocare a pallavolo a 11 anni nella società parrocchiale milanese San Filippo Neri ma poi era stata acquistata dalla Savino Del Bene Scandicci, club di A-1. Nel 2022 era approdata alla Igor Novara

Spesso veniva paragonata a Paola Egonu, sebbene il ruolo fosse diverso (Ituma schiacciatrice, Egonu opposta). Il suo idolo era il centrale cubano Robertlandy Simon (campione di tutto con la maglia della Lube Civitanova).

Il quotidiano turco Hurriyet, nella sua edizione online, fa il punto delle indagini sul decesso della giovanissima atleta.