Morta la stilista Mary Quant, inventò la minigonna: aveva 93 anni

E' morta la stilista Mary Quant, considerata la mamma della minigonna e pioniera della moda anni Sessanta: aveva 93 anni. Ad annunciarlo, si legge sulla Bbc, la sua famiglia: "Si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa di Surrey, nel Regno Unito". Definendola "una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del XX secolo e un'eccezionale innovatrice".

Mary Quant è stata una delle figure più influenti della scena della moda degli anni Sessanta e le si attribuisce il merito di aver reso la moda accessibile alle masse con i suoi modelli eleganti, snelli e vivaci. Nata a sud-est di Londra l'11 febbraio 1930, era figlia di due insegnanti gallesi.

La stilista in erba fu assunta come apprendista da una modista prima di produrre i propri abiti e nel 1955 aprì Bazaar, una boutique in Kings Road a Chelsea. Il suo talento lungimirante e creativo ha rapidamente dato un contributo unico alla moda britannica.

Riflettendo sui primi 20 anni della sua carriera in occasione del lancio di una mostra a lei dedicata, dichiarato: "È stato meravigliosamente emozionante e, nonostante il lavoro frenetico e duro, ci siamo divertiti moltissimo. Non ci rendevamo conto che quello che stavamo creando fosse pionieristico, eravamo semplicemente troppo impegnati a godere di tutte le opportunità e ad abbracciare i risultati prima di correre alla sfida successiva".