Morta sul Monte Bianco Adèle Milloz, campionessa mondiale di scialpinismo

Morta sul Monte Bianco lato francese Adèle Milloz, 26enne campionessa mondiale di scialpinismo. Milloz stava percorrendo la via normale di Peigne, classico percorso di alpinismo su roccia, insieme a una guida, quando si è verificato l'incidente per circostanze ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria francese, con un elicottero partito da Chamonix, allertata da altri alpinisti, poi evacuati per lo choc causato dalla tragedia.

Aspirante guida alpina, Adèle Milloz avrebbe completato la sua formazione alla fine dell'estate. Originaria della Savoia, aveva trascorso gli anni del liceo a Chamonix. E' stata campionessa del mondo di scialpinismo sprint e individuale nel 2017, campionessa europea 2018 in sprint e quinta alla Pierra Menta 2018.