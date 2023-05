Mortal Kombat 1 è il nuovo episodio della serie

Warner Bros. Games ha annunciato Mortal Kombat 1, un nuovo titolo del franchise Mortal Kombat che ha venduto più di 80 milioni di copie dal suo debutto di oltre 30 anni fa. Sviluppato da NetherRealm Studios, il gioco rappresenterà nelle intenzioni degli sviluppatori la rinascita dell'universo di Mortal Kombat, creato dal Dio del fuoco Liu Kang, e introdurrà una versione reimmaginata e mai vista prima dei personaggi. L'uscita di Mortal Kombat 1 è programmata per il 19 settembre 2023, per PS5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. La beta sarà disponibile ad agosto.

"Con Mortal Kombat 1 stiamo reimmaginando l'universo di un franchise leggendario, che ha conquistato i giocatori per più di 30 anni e continua a superarsi di volta in volta", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. "Il talentuoso team dei NetherRealm Studios continua a spingere in avanti la serie in modi audaci, che hanno portato a una crescita costante del pubblico globale, e crediamo che Mortal Kombat 1 continuerà ad attirare nuovi giocatori e a entusiasmare i fan più accaniti".

"Mortal Kombat 1 segna un nuovo inizio per il franchise e non potremmo essere più emozionati di condividere questa nuova storia, accompagnata dalla reinterpretazione dei personaggi classici, con i nostri fan", ha dichiarato Ed Boon, responsabile creativo di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat. "Inoltre, introdurremo i combattenti Kameo, che aggiungeranno al gruppo una schiera unica di compagni. Molto presto vi mostreremo con piacere questa feature e altri nuovi elementi di gioco".