Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, che la settimana scorsa nei boschi sopra il paese di Caldes ha ferito a morte Andrea Papi. Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega e ha sospeso l'ordinanza fino al mese di maggio. Per la Lav l'orsa va spostata in un rifugio sicuro.