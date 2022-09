Morte Elisabetta, Carlo III proclamato Re

Carlo III è stato proclamato formalmente Re dal Consiglio di Accessione. La decisione è stata sottoscritta, tra gli altri, dalla prima ministra Liz Truss, dal principe William, dalla Regina consorte e dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Poco prima c'è stata una dichiarazione, letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt. La cerimonia si sta tenendo alla presenza, in prima fila, di tutti gli ex primi ministri britannici, da Gordon Brown a David Cameron, da Theresa May a Boris Johnson.

Si tratta di un evento storico anche perché per la prima volta la proclamazione del re viene trasmessa in diretta televisiva. Il re non sarà presente alla prima parte del Consiglio. Successivamente entrerà in scena Carlo che giurerà di salvaguardare la Chiesa di Scozia. Al termine della cerimonia, verrà letta la proclamazione ufficiale dal balcone del St James's Palace, che sarà accompagnata da colpi a salve a Hyde Park e alla Tower of London. L'annuncio sarà fatto anche alla Royal Exchange nella City di Londra e in altre parti del Regno Unito.