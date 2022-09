Morte Elisabetta, donna bacia Re Carlo: "L'ho fatto perché aveva l'aria triste"

Ho baciato il Re Carlo "perché aveva l'aria triste" per la perdita della madre. A dirlo alla Cnn è stata Jenny Assiminios, la donna fra la folla davanti a Buckingham Palace che ha abbracciato e baciato Carlo sulla guancia, sottolineando così l'affetto dei britannici per il nuovo sovrano.

"Non avrei mai pensato che avrei baciato un re, ma lui sembrava triste e ho provato l'impulso di confortarlo per la morte della madre - ha raccontato Assiminios -. Gli ho chiesto 'posso baciarla?' e lui mi ha risposto di sì, così l'ho abbracciato e ne sono molto felice. Carlo "è bellissimo, è perfetto", ha aggiunto la donna, che è sempre stata una fan della famiglia reale. Il bacio è avvenuto mentre Carlo stringeva le mani fra la folla di quanti lo aspettavano all'ingresso di Buckingham palace. Molti lo hanno accolto al grido di "God save the King" e "lunga vita al Re".