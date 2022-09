Morte Elisabetta II, aggiornato sito web famiglia reale con re Carlo III

Dopo la morte della regina Elisabetta II, il sito ufficiale della monarchia britannica, "Royal.Uk", è stato aggiornato con Carlo ora indicato come Sua Maestà il Re. In apertura di pagina una foto o di Elisabetta il giorno dell'incoronazione con la scritta: Elisabetta II, 1926-2022. Accanto alla foto di Carlo, quella di sua moglie Camilla indicata come regina consorte. Già re per successione, l'incoronazione ufficiale Carlo III avverrà domani a Londra, davanti al parlamento inglese.