Morte Elisabetta, William: "Il mondo ha perso una leader, io la nonna"

"Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria", ma "io ho tuttavia perso una nonna". Nella sua prima dichiarazione pubblica dalla morte di Elisabetta II, il nipote William ha poi promesso, in un post su Instagram, di "onorare la sua memoria sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile".

Sapevo che il giorno della sua morte "sarebbe venuto, ma ci vorrà tempo prima di sentire la realtà della vita senza la nonna", ha proseguito William ricordando come Elisabetta gli sia stata vicina "nei momenti più felici e in quelli più tristi della mia vita". "Mia nonna disse che il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore. Tutto il dolore che proveremo nelle prossime settimane dimostrerà l'amore che sentivamo per la nostra straordinaria regina", ha aggiunto William.

Nel pomeriggio William e Kate, ora Principe e Principessa del Galles, si sono recati assieme a Harry e Meghan all'ingresso del parco del castello di Windsor, per andare a guardare gli omaggi floreali lasciati dopo la morte di Elisabetta II. La folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti.