Morte Libero De Rienzo, aperto fascicolo: disposta autopsia

E' stato aperto un fascicolo a piazzale Clodio sulla morte dell’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma. A quanto si apprende il pm ha disposto l'autopsia che dovrà accertare le cause della morte.

L'attore napoletano aveva 44 anni. A dare l'allarme un amico. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, da cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni.

De Rienzo aveva cominciato la sua carriera seguendo le orme del padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli e ha legato il suo nome all'interpretazione del giornalista Giancarlo Siani nel film ‘Fortapàsc’ di Marco Risi del 2009. Nel corso della sua carriera è stato protagonista nel 2004 in 'A/R Andata + Ritorno' insieme a Vanessa Incontrada. Film, quest'ultimo, al quale hanno preso parte tra gli altri anche Kabir Bedi e Remo Girone. E’ stato anche sceneggiatore, regista e attore in ’Sangue - La morte non esiste’, con cui ha ottenuto alcuni riconoscimenti cinematografici, tra cui il Ciak d'oro nel 2007.

Sono tanti i film ai quali De Rienzo ha preso parte tra cui 'La kryptonite nella borsa', film del 2011 diretto da Ivan Cotroneo al suo esordio alla regia, 'Smetto quando voglio' di Sydney Sibilia del 2014, seguito nel 2017 da 'Smetto quando voglio - Ad honorem' con Luigi Lo Cascio. Sempre al 2017 risale 'La casa di famiglia', film diretto da Augusto Fornari film in cui De Rienzo ha recitato insieme a Lino Guanciale e Stefano Fresi. Nel 2019 De Rienzo è stato nel cast di 'A Tor Bella Monaca non piove mai' mentre nel 2020 per l'attore è stato l'anno de 'Il caso Pantani - L'omicidio di un campione', pellicola diretta da Domenico Ciolfi interpretata tra gli altri da Francesco Pannofino.