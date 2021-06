Morte Michele Merlo, i genitori: "Fare luce su eventuali errori prima del ricovero"

La star di 'Amici', Michele Merlo è morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Affranti dal dolore, i genitori chiedono alla Magistratura di "svolgere le le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio". Il ragazzo non ce l'ha fatta, nonostante l'operazione, ed è morto nella notte del 6 giugno all'Ospedale Maggiore di Bologna. "A tal fine - prosegue la nota - assistiti dai propri consulenti e legali procederanno in mattinata a depositare la formale denuncia necessaria per chiedere l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche".

"Domenico e Katia, padre e Madre di Michele intendono ringraziare tutto il personale medico, paramedico e i dirigenti del reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna per la professionalità e umanità dimostrata nelle terribili ore che hanno preceduto la morte del proprio figlio - conclude la nota -. Approfittano di questo comunicato anche per informare che la data delle esequie verrà comunicata solo dopo che l’autorità giudiziaria avrà deciso quali azioni intraprendere".