Morto a 21 anni Willy Ta Bi, campione con Atalanta Primavera

(Adnkronos)

Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 21 anni Willy Braciano Ta Bi, campione d'Italia con la Primavera dell'Atalanta nel 2019. A darne notizia è il club bergamasco: "Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Un destino crudele ha interrotto troppo presto un sogno che era cominciato proprio con la maglia nerazzurra nel gennaio del 2019. Gli erano bastati pochi mesi per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Primavera e contribuire a riportare lo scudetto a Bergamo, ma soprattutto per lasciare un grande ricordo di sè. Ciao Willy...", si legge nella nota pubblicata dall'Atalanta sul proprio sito ufficiale.

Il giovane giocatore ivoriano aveva indossato anche la maglia del Pescara, che lo ha ricordato così: "La Delfino Pescara 1936 si stringe all’immenso dolore della famiglia Ta Bi Braciano per la prematura scomparsa del caro Willy, 21enne centrocampista ivoriano che era stato campione d’Italia Primavera coi nerazzurri dell’ Atalanta Bergamasca nel 2019 per poi passare nell’estate tra i professionisti a titolo temporaneo a vestire i colori biancazzurri".