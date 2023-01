Morto a 54 anni Adam Rich, il piccolo Nicholas della famiglia Bradford

Le cause del decesso non sono ancora state rese note

Morto a 54 anni Adam Rich, il piccolo Nicholas de 'La famiglia Bradford'. A confermare il decesso dell'attore, avvenuto sabato nella sua casa di Los Angeles, è stato l'agente di Rich, Danny Deraney. Le cause della morte, come riporta il New York Times, non sono ancora state rese note.

Rich aveva debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1976 nella serie televisiva 'L'uomo da sei milioni di dollari', secondo IMDb, quando aveva 8 anni (era nato il 12 ottobre del 1968 a Brooklyn, New York). Nel 1977 era arrivata 'La famiglia Bradford'. Presente nella serie fin dal primo episodio, ha continuato a interpretare il più piccolo della numerosa famiglia televisiva fino all'ultima puntata nel 1981. Indimenticabili il suo sorriso, il suo viso pieno di lentiggini e il caschetto di capelli. Negli anni successivi prese parte come guest star a diverse serie tv, da Baywatch a Love Boat, CHiPs e Fantasilandia.

In passato si era fatto curare per abuso di sostanze stupefacenti. Nel 1991 era stato arrestato perché sospettato di aver svaligiato una farmacia californiana e l'attore Dick Van Patten, che interpretava il padre Nicholas, aveva pagato la cauzione per farlo uscire di prigione, come riporta l'Orlando Sentinel.