Morto a 54 anni David Jolicoeur del trio hip hop De La Soul

È morto a 54 anni David Jolicoeur dei De La Soul. Il trio, noto per aver ampliato il vocabolario stilistico dell'hip-hop tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 con campionamenti eclettici e umorismo fuori dagli schemi, era diventato un punto fermo di MTV ed eroi di culto del genere. Come si legge sul New York Times, il suo decesso è stato confermato dall'addetto stampa del gruppo, Tony Ferguson, che non ha specificato la causa né ha detto dove si trovasse Jolicoeur quando è morto. Negli ultimi anni, l'artista aveva parlato apertamente della sua lotta contro l'insufficienza cardiaca, anche in un video musicale del brano 'Royalty Capes'.

I De La Soul sono arrivati al successo con l'album '3 Feet High and Rising' del 1989, quando l'hip-hop era ancora relativamente nuovo per il mainstream. Il genere era spesso conflittuale, con gruppi come Public Enemy e N.W.A che parlavano del razzismo, della violenza della polizia e dell'abbandono in cui versavano le comunità nere in America.

Al contrario, i De La Soul - tre giovani della classe media di Long Island - si sono presentati con disegni floreali hippie e un video musicale ambientato in una scuola superiore per la loro canzone 'Me Myself and I'. Il gruppo indossava abiti larghi e dai colori vivaci, tra gli sguardi e le occhiate dei compagni di classe con catene d'oro, occhiali da sole neri e abiti da B-boy abbinati.

