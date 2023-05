E' morto a 59 anni Andy Rourke, bassista degli Smiths. A darne notizia, via social, Johnny Marr, chitarrista della band. Nato a Manchester, Rourke era entrato negli Smiths nel 1982 e vi era rimasto fino al 1987. "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia", un cancro al pancreas. "Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento", ha scritto Marr in un post su Twitter.