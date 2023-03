Morto a 86 anni Rolando Picchioni, ex presidente Salone del libro

Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali

È scomparso nella notte a Torino Rolando Picchioni. Aveva 86 anni e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali, poi negli anni Novanta presidente del Consiglio regionale del Piemonte. È stato tra gli organizzatori del Salone del libro di Torino prima come segretario generale della Fondazione del Libro e poi come presidente, incarico che ricoprì fino al 2015.