Morto Antonio Palma, presidente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha annunciato l’improvvisa scomparsa del professore avvocato Antonio Palma, presidente dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 2020. "Figura di alto profilo istituzionale, il professor Palma - afferma l'Istituto - ha rappresentato un importante punto di riferimento per il mondo forense, accademico e della giurisprudenza, contribuendo con le sue grandi doti professionali e umane alla crescita degli ambiti in cui ha sempre svolto incarichi di rilievo. Addolorati per la grave perdita, i consiglieri di amministrazione, l’amministratore delegato, i dirigenti, i suoi collaboratori e i dipendenti tutti si stringono alla famiglia in questo momento di profondo dolore".