Roma, 9 mar. (Adnkronos)

Francesco 'Checchino' Proietti, 70 anni il prossimo settembre, storico braccio destro dell'ex leader di An Gianfranco Fini, a quanto apprende l'Adnkronos, è morto ieri sera all'ospedale Gemelli di Roma. Nato a Subiaco, in provincia di Roma, Proietti era stato deputato di Alleanza nazionale, eletto per la prima volta nel 2006.