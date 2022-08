Morto Enzo Garinei, l'attore aveva 96 anni

La lunga carriera in teatro, al cinema, in tv e nel doppiaggio. L'esordio sul grande schermo nel 1949 in 'Totò le Mokò'

E' morto oggi l'attore e doppiatore Enzo Garinei, fratello del commediografo Pietro Garinei. Aveva 96 anni. Nella sua lunga carriera ha partecipato a oltre 70 film ed è apparso in tv e sui palcoscenici teatrali interpretando anche diversi testi del fratello, come 'Aggiungi un posto a tavola', 'Cielo mio marito' e 'Alleluia brava gente'. Nella stagione teatrale 2017-2018 ed ancora nella stagione 2019-2020 è ritornato in tournée con la nuova edizione di 'Aggiungi un posto a tavola', interpretando dal vivo "la voce di Dio" e ottenendo un tributo d'affetto da parte del pubblico. L'esordio sul grande schermo è del 1949 in 'Totò le Mokò'. Come doppiatore è stato anche voce di Stan Laurel (Stanlio) in alcune comiche e film.