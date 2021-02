Morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni

(Adnkronos)

E' morto Franco Marini. Sindacalista e politico di lungo corso, aveva 87 anni. Deputato, senatore, europarlamentare, Marini è stato Presidente del Senato tra il 2006 e il 2008. Già ministro del Lavoro e della previdenza sociale nel settimo governo Andreotti (1991-1992), dal 1997 al 1999 ha svolto il ruolo di segretario del Partito popolare italiano.

Dal 1985 al 1991 l'incarico come segretario generale della Cisl. Marini ha inoltre partecipato alla fondazione del Partito democratico e fu il principale esponente della corrente de "I Popolari". Agli inizi di gennaio, il 4, era stato ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Era poi stato dimesso il 27 gennaio scorso.



Il cordoglio del mondo politico

"Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista di spessore, uomo di indiscussa integrità morale. Presidente del Senato e Ministro, è stato un importante protagonista della nostra storia repubblicana. L'Italia ricorderà il suo prezioso contributo, nei ruoli politici e istituzionali, sui temi del lavoro e sul rafforzamento della democrazia parlamentare. Ai familiari giunga il mio cordoglio e quello del Senato della Repubblica", la dichiarazione del Presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, un uomo delle istituzioni. Grande protagonista nella politica e nel sindacato. Ai suoi cari va la vicinanza mia e di Montecitorio". Così su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.



"Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta. Siamo tutti più soli", il messaggio su Facebook del segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario generale della Cisl e segretario nazionale del Ppi. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera". Lo scrive in un tweet Pierluigi Castagnetti. "Ciao Franco", il saluto su Twitter del leader di Iv Matteo Renzi, condividendo il messaggio di cordoglio di Castagnetti.

"Una preghiera accompagni Franco Marini. Ricordo il suo impegno da parlamentare europeo nella comune casa del Ppe e le lunghe chiacchierate sulla politica italiana. Non la pensavamo sempre alla stessa maniera, ma era una gran persona". E' quanto scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Mi mancherà Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori", il tweet del ministro della Salute uscente Roberto Speranza. "Ci mancherai Presidente Marini", scrive su Twitter Debora Serracchiani del Pd.

"Confronto e dialogo. Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore. Grazie Franco Marini per quella grande lezione di saggezza, di apertura, di moderazione, di lucidità di visione che è stata la tua vita. La terra ti sia lieve". Così il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ricorda, via social, l'ex presidente del Senato.

"Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il Ppi scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico". Sono le parole di cordoglio del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. "Perdiamo un amico, un uomo delle istituzioni e un politico di grande saggezza. Molto triste per la scomparsa di Franco Marini". Così Sandro Gozi (Renew Europe) su Twitter.



"La morte di Franco Marini lascia un grande esempio di umanità e impegno politico al servizio del Paese. In tutte le numerose cariche che ha avuto, l'ultima di queste, la presidenza del Senato, ha dimostrato la passione e la lealtà di un uomo con profonde convinzioni, ma capace di dialogare ed apprezzare chi ne aveva di diverse". Lo dichiara Lucio Malan, vice presidente vicario dei senatori di Forza Italia.



"Con grande dolore esprimo a nome mio personale e di tutti i senatori del gruppo Misto immenso cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Senato Franco Marini", dichiara la presidente del gruppo Misto del Senato Loredana De Petris. "Marini è stata una delle voci e delle intelligenze più lucide del cattolicesimo democratico e della sinistra italiana nella seconda metà del '900 e a cavallo tra due secoli. Segretario della Cisl, leader del Ppi, presidente del Senato, è stato sempre ispirato, nella lotta sindacale, in quella politica e ai vertici delle istituzioni, dall'esigenza primaria di difendere gli interessi dei lavoratori, senza mai perdere di vista l'interesse generale e la necessità di rendere sempre più reale e sostanziale la democrazia italiana", prosegue la presidente del gruppo Misto. "La sua acutezza analitica, la sua ironia e simpatia, la sua passione democratica ci mancheranno moltissimo. A tutti i suoi cari vanno il mio commosso abbraccio e la mia vicinanza", conclude la senatrice De Petris.

"Un grande dolore. Ci ha lasciato un grande sindacalista e presidente del Senato. Un caro amico e maestro. Un riformista capace di ascolto e dialogo. Ciao Franco". Così la senatrice del Pd Valeria Fedeli ricorda Franco Marini.

"Un grande dolore stamattina per la notizia della scomparsa di Franco Marini. È stato segretario generale della Cisl, ministro del Lavoro, presidente del Senato. Ma soprattutto uomo forte, saggio e autentico. Ciao Franco", scrive su Twitter la senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione igiene e sanità di Palazzo Madama, Annamaria Parente.

"Addolorata e dispiaciuta per la morte del Presidente Marini. Un uomo di grande valore, difensore dei lavoratori e un politico di visione. Perdiamo un punto di riferimento per chi crede nei valori della libertà e della democrazia". Lo scrive su Twitter la deputata dem Beatrice Lorenzin.

"Ci ha lasciati a 87 anni Franco Marini, già presidente del Senato, ministro del Lavoro, ex segretario generale CISL e del PPI. Un uomo che credeva nella democrazia e nella giustizia. Politico di razza, sempre cordiale e disponibile, un punto di riferimento, un modello. Condoglianze alla sua famiglia a nome di tutta Italia Viva". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vice presidente della Camera e presidente di Italia Viva.



Cisl: "Marini baluardo di democrazia"

"La scomparsa di Franco Marini è una notizia che ci addolora profondamente. Marini è stato uno dei padri fondatori della Cisl, per tanti anni segretario generale della nostra organizzazione in tempi difficili per il nostro paese, caratterizzati dall'attacco del terrorismo alle istituzioni". Lo dichiara, in una nota, la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

"Franco Marini - prosegue - con il suo pragmatismo, la sua storia e cultura di cattolico popolare è stato un baluardo di democrazia, un riformista convinto, un sindacalista autorevole e saggio, sempre vicino ai lavoratori ed ai più deboli. E successivamente ha trasferito queste sue grandi doti umane e la sua sensibilità sociale alla politica e nei ruoli istitituzionali come Presidente del Senato. È stato sempre per la Cisl un punto di riferimento costante - scrive ancora la leader sindacale - oltre che un amico sincero ed affettuoso che ci è sempre stato vicino con la sua grande umanità e la sua grande personalità. Per questo non lo dimenticheremo mai. La sua scomparsa siamo convinti addolori non solo tutti gli iscritti della Cisl ma tutti gli italiani. Lascia una grande eredità morale, sociale e culturale. In questo momento di profondo dolore, siamo vicini al figlio, alla sua famiglia ed a quanti lo hanno amato ed accompagnato nel corso della sua lunga prestigiosa carriera sindacale e politica", conclude Furlan.