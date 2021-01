(Adnkronos)

Phil Spector, uno dei più influenti produttori musicali nella storia del rock, il cui stile "Wall of Sound" ha rivoluzionato i metodi di registrazione all'inizio degli anni '60, è morto in prigione per cause naturali all'età di 80 anni. Lo riferisce il dipartimento penitenziario della California in una nota, mentre il sito Tzm scrive che sarebbe morto a causa del Covid. Una vita tumultuosa quella di Spector - che tra l'altro fu produttore anche dei Beatles - terminata tragicamente: per quanto rivoluzionari siano stati i suoi successi in studio, quei risultati sono stati quasi completamente oscurati dalla sua condanna del 2009 per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson.