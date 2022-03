Morto Yvan Colonna, indipendentista corso aggredito in carcere

L'indipendentista corso Yvan Colonna, condannato all'ergastolo nel 2012 per l'omicidio di un prefetto nel 1998, è morto a seguito della violenta aggressione subita il 2 marzo scorso in carcere. Lo ha annunciato la sua famiglia a Bfmtv. Colonna, che aveva 61 anni, era stato aggredito da un altro detenuto, condannato per terrorismo e legami con la jihad in Afghanistan. Dopo l'aggressione, Colonna era stato ricoverato ad Arles e poi trasferito all'ospedale di Marsiglia, dove si trovava in coma farmacologico.