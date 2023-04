Mosca conferma l'arresto del padre di Masha, la bambina russa pacifista

Le autorità russe hanno confermato che Aleksei Moskalev, il padre della bambina russa che ha fatto disegni contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia e mandato in una prigione alla periferia della capitale Minsk.

"Confermiamo che un cittadino della Federazione Russa, Aleksei Moskalev, è detenuto nel territorio della Repubblica di Bielorussia. Ora si trova in un centro di custodia cautelare nella città di Zhodino", ha riferito l'ambasciata russa a Minsk.

Un tribunale russo ha condannato a due anni di carcere il padre della bambina che nella sua scuola realizzava disegni a favore della pace in Ucraina, accusato a sua volta di aver postato sui social messaggi in cui andava contro la posizione ufficiale del Cremlino sull'invasione da il paese vicino.