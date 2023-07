Moschino festeggia 40 anni con sfilata-evento

Moschino celebra 40 anni con una sfilata-evento in programma il 21 settembre prossimo durante la Milano Fashion Week. Lo show sarà un tributo al fondatore, Franco Moschino (1950-1994) e alla sua inestimabile eredità. Quest'anno ricorre infatti il quarantesimo anniversario della fondazione della maison, nata a Milano nel 1983. Per l'occasione, le stylist Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu creeranno i capi della collezione Moschino donna primavera/estate 2024. Ognuna di loro realizzerà 10 look ispirati al lavoro di Franco Moschino.